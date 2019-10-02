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16:53   2 Октября 2019
Россия

Лавров рассказал о помехах на пути к урегулированию ситуации в Ливии

Лавров рассказал о помехах на пути к урегулированию ситуации в Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о помехах на пути к урегулированию ситуации в Ливии. Об этом он рассказал в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского министра иностранных дел, пока в Ливии не получается урегулировать политическую ситуацию в стране. Как считает Лавров, на этой территории «много внешних игроков». Это и является основной причиной того, почему не удается наладить ситуацию в государстве. Глава МИД РФ подчеркнул, что в Ливии все же предпринимаются попытки завязать «инклюзивный диалог».

Вооруженный мятеж в Ливии произошел восемь лет назад, когда в ходе массовых протестов произошло свержение с власти президента Ливии Муаммара Каддафи, которого впоследствии убили. Ранее Палата представителей Ливии заявила, что Высший орган законодательной власти страны приветствует любые международные и региональные усилия по оказанию помощи в борьбе с терроризмом и создании свободной страны.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #ливия #африка #весь мир

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