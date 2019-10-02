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16:55   2 Октября 2019
Россия

Обязанности аудиторов распределили между новым составом Счетной палаты

Обязанности аудиторов распределили между новым составом Счетной палаты

Коллегия Счетной палаты в новом составе собралась после назначения и переназначения аудиторов 1 октября и распределила между ними обязанности.

Заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова займется кураторством образования и здравоохранения. Аудит доходов возглавит Андрей Батуркин, а за стратегический аудит будет отвечать Дмитрий Зайцев, сообщили в пресс-службе Счетной палаты «Парламентской газете».

Алексей Саватюгин назначен ответственным за аудит финансовых рынков и государственного долга, Олег Савельев возглавит направление аудита по национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Аудитом государственного управления займется Татьяна Блинова.

Обязанности аудиторов распределили между новым составом Счетной палаты

Аудит промышленности  и технологического развития будет управляться Андреем Перчяном, Михаил Мень возглавит аудит природопользования и АПК. Светлана Орлова будет отвечать за аудит регионального развития и ЖКХ. Валерий Богомолов и Сергей Шторгин возглавят аудит транспорта и международного сотрудничества и социальной защиты и культуры, соответственно. За аудит государственной поддержки предпринимательства и резервных фондов  отвечает Данил Шилков.

Напомним, 23 сентября глава Счетной палаты Алексей Кудрин признал оборонные расходы правительства разумными, хотя ранее неоднократно критиковал чрезмерные, по его мнению, траты на оборону страны.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #экономика #политика #новости #общество #счетная палата

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