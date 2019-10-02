Журналисты трех украинских телеканалов попросили защиты у лидеров ЕС

Сайт «NewsOne» опубликовал открытое письмо журналистов трех украинских телеканалов (NewsOne, «112 Украина» и ZIK), в котором они обратились к лидерам стран ЕС. Представители СМИ просят защиты свободы слова в стране.

«Мы обращаемся к Вам, как к гаранту демократии, свободы и справедливости. Добиться правды в Украине – нельзя. При Зеленском можно получить только хамство, беззаконие, угрозы и гранату в здание. И тотальное молчание силовиков», — сказано в тексте письма.

Таким образом журналисты выразили протест в связи с принятым 26 сентября решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении телеканала «112 Украина» лицензии. Письмо обращено, в частности, к главе Евросоюза Дональду Туску, главе Европарламента Давиду Сассоли, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Такие действия Киева журналисты расценивают как покушение на свободу слова.