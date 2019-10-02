Путин упрекнул корреспондента NBC в искажении смысла сказанных им слов

Президент России Владимир Путин обратил внимание корреспондента NBC News Кира Симмонса, который является модератором пленарного заседания на форуме «Российская энергетическая неделя», на то, что тот неверно передал смысл его слов, сказанных в интервью Financial Times.

В частности, Симмонс, задавая вопрос Путину, отметил, что тот в интервью британскому изданию якобы спрогнозировал конец либеральной демократии, что, по сути, означало бы конец ведения бизнеса по западному образцу. В ответ российский лидер отметил, что журналист неправильно и слишком вольно интерпретирует его слова.

«Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации», - подчеркнул Путин.

При этом он напомнил, что именно говорил в интервью изданию Financial Times – либеральная демократия на имеет права считать себя единственно верной в мире и не может настаивать на доминировании. Мир развивается комплексно и он гораздо многообразнее, а значить нельзя одну модель навязывать всем без разбора как единственно верную.

В заключение Путин добавил, что этот тезис он готов подтвердить и сейчас.