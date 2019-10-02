Путин призвал Запад вкладывать деньги в развивающиеся экономики

Российский лидер Владимир Путин предложил западным странам вкладывать средства в экономику развивающихся стран, а не навязывать им либеральные модели. Такое заявление он сделал во время пленарной сессии форума «Российская энергетическая неделя», пишет в среду РИА Новости.

Глава государства предложил вкладывать деньги в развивающиеся экономики. Он призвал прекратить постоянно «воспроизводить там нищету».

«Давайте лучше деньги вложите в развивающиеся экономики. Прекратите воспроизводить нищету там постоянно. Давайте продвинем процессы в рамках Всемирной торговой организации. Прекратим субсидировать сельское хозяйство западных стран, откроем свои рынки для сельхозпродукции развивающихся государств, инвестируем туда необходимые ресурсы, дадим возможность людям работать на своей родине, оставаться там, зарабатывать деньги, кормить свои семьи», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что либеральная модель не даст остановить поток мигрантов. Местное население недовольно, растут крайние взгляды, правые движения, сказал президент и добавил, что остается при этой точке зрения.