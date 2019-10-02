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16:44   2 Октября 2019
Россия

Открыли регистрацию на студенческую олимпиаду «Я — профессионал»

Открыли регистрацию на студенческую олимпиаду «Я — профессионал»

Торжественная церемония открытия Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» состоялась в среду, 2 октября. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поприветствовал гостей.

По его словам, очень часто олимпиаду называют социальным лифтом, но чтобы на нем доехать, нужно сначала зайти внутрь и как минимум нажать кнопку.

«Зайдите на портал олимпиады и нажмите кнопку регистрации», — сказал Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров добавил, что олимпиаду «Я — профессионал» запускают уже в третий раз. По его словам, тысячи ребят уже стали дипломантами, а сотни — медалистами, но самое важное, что они нашли себя, новые направления и возможности для учебы.

«Желаю вам победы в олимпиаде, никогда не сдаваться и достигать новых высот», — сказал Алексей Комиссаров.

Руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара отметил, что проект изменился. По ее словам, за два года более пяти тысяч человек стали дипломантами олимпиады, поэтому по итогам прошлого сезона учли пожелания и добавили новые направления. .

«Надеюсь, эти и другие нововведения привлекут больше участников и помогут продемонстрировать профессиональный уровень», — резюмировала она.

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Автор: Анатолий Кубарев
#олимпиада #россия #общество

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