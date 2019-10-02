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 Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать

Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать
16:32   2 Октября 2019
Россия

На азиатские страны нельзя перекладывать модели развития США или Европы, уверен Путин

На азиатские страны нельзя перекладывать модели развития США или Европы, уверен Путин

На азиатские страны нельзя перекладывать модели развития США или Европы, уверен президент России Владимир Путин. По его словам, в странах Азии в таком случае наступит хаос.

Путин привел в пример развитие культуры азиатских стран, которая всегда отличалась от Европы и Соединенных Штатов. То же самое нельзя предположить для развития стран Запада, применяя к ним азиатскую культуру, говорит российский лидер. По словам Путина, когда на Иран и Ливию пытались наложить модель развития США, то наступил хаос.

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что либеральная модель имеет право на существование, но не стоит навязывать ее тем странам, где она никогда не использовалась. Путин отметил, что миграционный кризис в Европе стал результатом работы либеральной модели.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не просил ни одну страну о смягчении антироссийских санкций и не намерен это делать.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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