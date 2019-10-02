Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать

Президент России Владимир Путин, выступая в среду в Манеже на форуме «Российская экономическая неделя», заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой смягчить веденный против РФ санкционный режим, и не собирается этого делать, так как этому есть несколько причин.

«Во-первых, это бесполезно. Нормализация отношений должна исходить из понимания обеих сторон того, что нормализация отношений выгодна этим обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил. Второе – я надеюсь, что придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций», - заявил российский лидер.

Напомним: ранее в рамках форума российский лидер заявил, что США, используя доллар как инструмент в своей политической игре, пилят сук на котором сидят. И подобные методы приведут их к падению.