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 Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать

Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать
16:28   2 Октября 2019
Весь мир

Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать

Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать

Президент России Владимир Путин, выступая в среду в Манеже на форуме «Российская экономическая неделя», заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой смягчить веденный против РФ санкционный режим, и не собирается этого делать, так как этому есть несколько причин.

«Во-первых, это бесполезно. Нормализация отношений должна исходить из понимания обеих сторон того, что нормализация отношений выгодна этим обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил. Второе – я надеюсь, что придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций», - заявил российский лидер.

Напомним: ранее в рамках форума российский лидер заявил, что США, используя доллар как инструмент в своей политической игре, пилят сук на котором сидят. И подобные методы приведут их к падению.

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Автор: Александр Люблинский
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