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16:30   2 Октября 2019
Весь мир

Россия заинтересована в новых совместных проектах с Филиппинами

Россия заинтересована в новых совместных проектах с Филиппинами

Глава правительства Дмитрий Медведев в среду, 2 октября, встретился с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Политики обсудили сотрудничество двух стран в экономической сфере. 

Медведев отметил, что Москва заинтересована в разработке совместных проектов с Филиппинами. В частности, речь идет о проектах в сфере энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и т.д. Премьер подчеркнул, что последнее время отношения двух государств развивались в хорошем темпе.

«За последние приблизительно год-полтора у нас товарооборот практически удвоился. Это хорошо, я в этом вижу, кстати, вашу прямую заслугу. Вы всегда выступали за развитие торгово-экономических связей с нашей страной», — сказал он. 

В свою очередь президент Филиппин поблагодарил за гостеприимство. Он отметил, что его страна стремится расширить сотрудничество с РФ в таких областях, как торговля, инвестиции, оборона, наука и технологии.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #сотрудничество #филиппины #дутерте

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