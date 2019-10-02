Суверенный совет Судана потребовал у ЮНАМИД ответа на неудобные вопросы о лагере Кальма

Член Суверенного совета Мохаммед Хамдан Дагло, губернатор Южного Дарфура генерал-майор Хашим Халид Махмуд и представители ЮНАМИД встретились в конце сентября в суданском городе Ньяла, чтобы обсудить зверства в лагере Кальма.

Дело в том, что в апреле выходцы из вооруженной политической группировки Абдул Вахид аль Нура, которые фактически захватили власть в лагере, за три дня убили несколько десятков людей. Их жертвами стали те, кто отказывался выходить на акции против Переходного военного совета. Что примечательно, жители Кальмы не раз обращались к ЮНАМИД за помощью. Однако, мало того, что в ней отказывали, так еще и скрывали данные о зверствах боевиков.

Дагло на встрече задал представителям организации неудобные вопросы о ситуации. Как оказалось, у ЮНАМИД просто нет полномочий, чтобы она могла ввязываться в противостояние. Кроме этого, представители миссии указали, что докладывали о проблеме руководству, но реакции не последовало.

Получается, что единственное лицо, которое может и успевает следить за порядком в Судане, — это Дагло. Он не только активно работает в Суверенном совете в Хартуме, но и лично пытается разрешить споры и конфликты, а также встречается с ЮНАМИД, чтобы обеспечить безопасность на территориях.

После встречи он поручил ЮНАМИД самостоятельно разрешить все вопросы, связанные с безопасностью в лагере, заключило «Федеральное агентство новостей».