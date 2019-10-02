Судан и Южный Судан обсудят возможность открытия пограничных переходов. Этот вопрос будет поднят на встрече в Джубе 2 и 3 октября. Встречу проведет объединенный комитет по политическим вопросам и вопросам безопасности Судана и Южного Судана.

Главной темой переговоров станет открытие пограничных переходов. Власти Южного Судана и Судана пришли к решению открытия границы на недавних переговорах. Кроме того, на предстоящей встрече затронут вопрос контроля и мониторинга границ с обеих сторон и активацию безопасной демилитаризованной пограничной зоны. Последний вопрос обсуждался еще полтора года назад. В течение одного месяца из зоны собирались вывести все силы. Также за это время хотели закрыть шесть из десяти существующих пограничных коридоров, но сделано этого не было.

Судан находится в нестабильном положении из-за проблем с экономикой и массовыми протестами на этот счет. В апреле 2019 года в стране случился военный переворот, прежнего президента отстранили от власти, несмотря на то, что он правил страной 30 лет. Омара аль-Башира заключили под стражу.

Ранее глава министерства финансов Судана Ибрагим Ахмед аль-Бадави заявил, что страна справится с трудной экономической фазой за девять месяцев.