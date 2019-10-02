Путин заявил о былых промышленных успехах Украины в составе СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Украина утратила статус промышленно развитого государства, хотя и была таковым во время нахождения в составе Советского Союза.

Российский глава заявил, что некоторые отрасли промышленности в Украине за последние годы практически перестали существовать. При этом когда страна находилась в составе СССР, то была высокотехнологичной республикой, уверен глава РФ.

«Уровень ВВП [Украины — ред.] не просто упал, он рухнул за предыдущие годы в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины практически перестали существовать. Украина, когда находилась с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства», — заявил Путин во время выступления на Российской энергетической неделе.

Напомним, во вторник 1 октября глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак обсудил потребности украинской армии в вооружении и военной технике с американским стратегическим советником по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Дональдом Винтером. Хомчак поблагодарил Винтера за помощь и поддержку, которую США планирует предоставлять Вооруженным силам Украины и далее.