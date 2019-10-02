Путин заявил, что США используют доллар как инструмент в политической борьбе

Соединенные Штаты Америки, вводя ограничения на использование доллара, пилят сук, на котором сидят, и скоро упадут.

Такое мнение в среду высказал президент России Владимир Путин, выступая на встрече с главами международных организаций и иностранных профильных ведомств на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, доллар во всем мире пользовался большим доверием, так как был почти единственной мировой универсальной валютой.

«Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся», - добавил президент.

Ранее, выступая на форуме, Путин прокомментировал произошедшие в середине сентября атаки на саудовские нефтяные объекты, в которых Госдеп США обвинил Иран. По словам Путина, американская разведка пока так и не представила никаких доказательств, а расследование должно опираться не на эмоции, а на факты.