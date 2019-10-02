Путин объяснил, почему он не против публикации переговоров с Трампом

Российский президент Владимир Путин рассказал, почему он не выступает против публикации переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

На встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций на форуме «Российская энергетическая неделя» у него поинтересовались, хотел бы он, чтобы его разговоры с Трампом были опубликованы. Путин ответил, что не против этого.

«Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого», — пояснил глава.

Ранее Трамп попал в очередной скандал. СМИ сообщили, что он якобы давил на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора летом. Демократам это не понравилось до такой степени, что глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси инициировала процедуру импичмента. Чтобы сгладить накал, было решено опубликовать стенограмму разговора.

Российская энергетическая неделя стала крупнейшим в стране отраслевым мероприятием. Организаторами форума выступает министерство энергетики при поддержки фонда «Росконгресс». В официальной программе заявлено свыше 70 деловых встреч. В этом году РЭН проходит в Москве с 2 по 5 октября.