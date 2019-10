Дания подвергается сильному давлению в вопросе «Северного потока-2»

Российский лидер Владимир Путин в среду, 2 октября, заявил, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе о реализации проекта «Северный поток-2». По его словам, от самой страны зависит, сможет ли она проявить независимость и показать, что обладает суверенитетом.

Проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Газопровод планируют достроить в 2019 году.

Маршрут газопровода проложили через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Однако Nord Stream 2 AG так и не получил разрешение на строительство от Дании.

Before the Nord Stream 2 Pipeline makes landfall in Germany, the pipeline is buried in trenches in the Bay of Greifswald. Two 700-m microtunnels make the transition from the underwater section to the landfall. https://t.co/E9aG6rwP6N pic.twitter.com/MHwlgoFku1