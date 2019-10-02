Дания подвергается сильному давлению в вопросе «Северного потока-2»

Российский лидер Владимир Путин в среду, 2 октября, заявил, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе о реализации проекта «Северный поток-2». По его словам, от самой страны зависит, сможет ли она проявить независимость и показать, что обладает суверенитетом.

«Дания — маленькая страна, она подвергается сильному давлению», — сказал президент РФ.

Проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Газопровод планируют достроить в 2019 году.

Маршрут газопровода проложили через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Однако Nord Stream 2 AG так и не получил разрешение на строительство от Дании.