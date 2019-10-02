Глава государства Владимир Путин проведет расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» в пятницу, 4 октября, на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.

В рамках этого мероприятия участники заседания расскажут о результатах работы платформы «Россия — страна возможностей», обсудят идеи новых проектов для платформы и наметят дальнейшие задачи по ее развитию.

Напомним, организацию «Россия — страна возможностей» учредил президент РФ. Ее цель — организовать условия для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, а также создание эффективных социальных лифтов в стране.