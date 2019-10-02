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Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

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 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

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Россия заинтересована в новых совместных проектах с Филиппинами

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 Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать

Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать
15:59   2 Октября 2019
Россия

Путин проведет заседание Наблюдательного совета «Россия  — страна возможностей»

Путин проведет заседание Наблюдательного совета «Россия  — страна возможностей»

Глава государства Владимир Путин проведет расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия  — страна возможностей» в пятницу, 4 октября, на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.

В рамках этого мероприятия участники заседания расскажут о результатах работы платформы «Россия — страна возможностей», обсудят идеи новых проектов для платформы и наметят дальнейшие задачи по ее развитию.

Напомним, организацию «Россия — страна возможностей» учредил президент РФ. Ее цель — организовать условия для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, а также создание эффективных социальных лифтов в стране. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #сочи #россия страна возможностей

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