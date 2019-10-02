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Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать
15:49   2 Октября 2019
Россия

Путин не разделил восторгов от выступления экоактивистки Греты Тунберг

Путин не разделил восторгов от выступления экоактивистки Греты Тунберг

Президент России Владимир Путин не разделил восторгов от выступления экоактивистки из Швеции Греты Тунберг. Об этом российский лидер заявил на Российской энергетической неделе. Глава государства отметил, что использовать школьников недопустимо, даже если речь идет о благих целях.

«Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность. Вот я о чем хочу сказать», — сказал Путин на пленарной сессии.

16-летняя активистка Грета Тунберг во время выступления на сессии Генассамблеи ООН упрекнула мировое сообщество в отсутствии внимания к проблемам климатического и экологического характера. Ее выступление прокомментировали в Кремле, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия давно уделяет внимание экологическим проблемам, которые взволновали Тунберг.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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