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 Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать

Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать
15:54   2 Октября 2019
Россия

Россия продолжит переговоры с Китаем, заявил Путин

Россия продолжит переговоры с Китаем, заявил Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил, что партнерство с Китаем будет продолжено. Об этом он сообщил на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран в рамках форума «Российская энергетическая неделя», сообщает во вторник РИА Новости. 

По словам президента, Россия видит потребности китайской экономики. Он напомнил, как глава британской нефтегазовой компании ВР Роберт Дадли рассказал о темпах роста Китая. Глава государства подчеркнул, что корректировка темпов является естественной. 

«Прогноз такой — рост будет все равно, но темпы могут снижаться, темпы снижаются — это очевидный факт. Здесь Китай не исключение, но он растет, и растет гораздо большими темпами, чем все остальные страны мира. Он нуждается в энергоресурсах. У нас они есть, это абсолютно естественное партнерство. Оно будет продолжаться», — сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что 38 миллиардов кубометров газа, поставляемые в год, — это большой объем. Он добавил, что «Сила Сибири» способна прокачать больше. Президент отметил, что Китай нуждается в большем объеме, поэтому РФ ведет переговоры по поводу строительства восточного варианта подобного маршрута. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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