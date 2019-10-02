Россия продолжит переговоры с Китаем, заявил Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил, что партнерство с Китаем будет продолжено. Об этом он сообщил на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран в рамках форума «Российская энергетическая неделя», сообщает во вторник РИА Новости.

По словам президента, Россия видит потребности китайской экономики. Он напомнил, как глава британской нефтегазовой компании ВР Роберт Дадли рассказал о темпах роста Китая. Глава государства подчеркнул, что корректировка темпов является естественной.

«Прогноз такой — рост будет все равно, но темпы могут снижаться, темпы снижаются — это очевидный факт. Здесь Китай не исключение, но он растет, и растет гораздо большими темпами, чем все остальные страны мира. Он нуждается в энергоресурсах. У нас они есть, это абсолютно естественное партнерство. Оно будет продолжаться», — сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что 38 миллиардов кубометров газа, поставляемые в год, — это большой объем. Он добавил, что «Сила Сибири» способна прокачать больше. Президент отметил, что Китай нуждается в большем объеме, поэтому РФ ведет переговоры по поводу строительства восточного варианта подобного маршрута.