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 Лавров рассказал о помехах на пути к урегулированию ситуации в Ливии

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Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом
Россия заинтересована в новых совместных проектах с Филиппинами

Россия заинтересована в новых совместных проектах с Филиппинами

 Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать

Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать
15:36   2 Октября 2019
Россия

Президент РФ заявил об опасности политических инструментов в мировой экономике

Президент РФ заявил об опасности политических инструментов в мировой экономике

Российский лидер Владимир Путин в среду, 2 октября, заявил, что использовать политические инструменты в мировой экономике крайне опасно. По его словам, использовать политические инструменты в экономике, тем более в мировой, в энергетике, крайне опасно. Также политическое давление США на европейские страны «абсолютно очевидно».

«Это грубая, абсолютно грубая попытка вмешательства во внутриевропейские дела», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что американское давление разрушает евроатлантическую солидарность и является «ошибкой со стороны США».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #экономика

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