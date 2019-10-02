Президент РФ заявил об опасности политических инструментов в мировой экономике

Российский лидер Владимир Путин в среду, 2 октября, заявил, что использовать политические инструменты в мировой экономике крайне опасно. По его словам, использовать политические инструменты в экономике, тем более в мировой, в энергетике, крайне опасно. Также политическое давление США на европейские страны «абсолютно очевидно».

«Это грубая, абсолютно грубая попытка вмешательства во внутриевропейские дела», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что американское давление разрушает евроатлантическую солидарность и является «ошибкой со стороны США».