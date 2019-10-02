Путин призвал в расследовании атак на саудовские НПЗ опираться не на эмоции, а на факты

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Обязанности аудиторов распределили между новым составом Счетной палаты

Обязанности аудиторов распределили между новым составом Счетной палаты

 Лавров рассказал о помехах на пути к урегулированию ситуации в Ливии

Лавров рассказал о помехах на пути к урегулированию ситуации в Ливии
Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом
Россия заинтересована в новых совместных проектах с Филиппинами

Россия заинтересована в новых совместных проектах с Филиппинами

 Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать

Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать
Обязанности аудиторов распределили между новым составом Счетной палаты

Обязанности аудиторов распределили между новым составом Счетной палаты

 Лавров рассказал о помехах на пути к урегулированию ситуации в Ливии

Лавров рассказал о помехах на пути к урегулированию ситуации в Ливии
Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом
Россия заинтересована в новых совместных проектах с Филиппинами

Россия заинтересована в новых совместных проектах с Филиппинами

 Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать

Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать
15:49   2 Октября 2019
Весь мир

Путин призвал в расследовании атак на саудовские НПЗ опираться не на эмоции, а на факты

Путин призвал в расследовании атак на саудовские НПЗ опираться не на эмоции, а на факты

Расследование недавних атак на объекты нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии должно опираться не на эмоции, а на факты.

Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя», встречаясь с руководством профильных ведомств иностранных государств, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с наследным принцем. И я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям. Но пока никто этих доказательств не представил», - отметил российский лидер.

При этом он добавил, что американские разведывательные службы обслуживают нынешнюю политику Белого дома и они пока не предъявили доказательств своей версии, а руководствоваться надо фактами, а не эмоциями.

Напомним: после атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтяные объекты Саудовской Аравии – одного из трех крупнейших в мире поставщиков нефти, Эр-Рияд был вынужден более чем вдвое сократить добычу черного золота. Ответственность за атаку 14 сентября взяли на себя повстанцы-хуситы, однако США возложили вину за нападение на Иран.

Путин призвал в расследовании атак на саудовские НПЗ опираться не на эмоции, а на факты

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #путин #иран #расследование #политика #саудовская аравия #атака #весь мир #нпз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...