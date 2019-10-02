Глава комитета ГД по экологии Бурматов слушает Грету Тунберг, как и Памелу Андерсон

Глава комитета Госдумы по экологии и охраны окружающей среды Владимир Бурматов объяснил причину популярности 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг, которая выступила с эмоциональной речью о климате в ООН. По словам Бурматова, Грета говорит от лица своего поколения.

«Она не является национальным лидером. Но говорит от лица своего поколения. Поэтому и вызывает такой интерес, в силу своего возраста, в силу у подачи. Она ярко выступает», — сказал Бурматов в разговоре с «Политикой Сегодня».

Говоря про Тунберг, депутат вспомнил других экологических активистов, например, Памелу Андерсон, и заверил, что к ее словам тоже стоит прислушиваться.

«Памела Андерсон тоже вызывает интерес как экологический активист, защитник животных. Но в силу других обстоятельств. И Леонардо ди Каприо, который хвалит нас за программу по сохранению тигров на Дальнем Востоке, тоже вызывает интерес. Кусто, который недавно приезжал, тоже вызывает интерес, к его словам тоже стоит сформировать отношение. Слышать всех, но принимать решения, только исходя из национальных интересов, интересов наших граждан», — заметил Бурматов.

В национальных интересах Госдума уже приняла закон о наилучших доступных технологиях, отметил депутат. Готовится законопроект об учете выбросов парниковых газов.

«Россия в этом смысле идет с опережением. США заявляют, что выходят из парижского соглашения, а мы его ратифицируем. У нас зеленый тренд сильный. Мы выбрасываем в шесть раз меньше парниковых газов, чем Китай, в три раза меньше, чем США», - считает депутат.

По словам Бурматова, Россия снизила объемы выброса парниковых газов до уровня 1990 года.