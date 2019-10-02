Путин рассказал подробности о переговорах с КНР по «Силе Сибири»

Президент России Владимир Путин рассказал подробности о переговорах с КНР по газопроводу «Сила Сибири». По словам российского лидера, слухи о том, что Россия была на слабой позиции в переговорах с Китаем, — это чушь.

Российский президент отметил, что в «Силу Сибири» не верят те, кто не хочет, чтобы такие проекты были реализованы. В частности, это конкуренты РФ и КНР, которые пытаются внести разногласия в разных сферах, в том числе и этой. Выступая на форуме «Российской энергетической недели», российский лидер рассказал, что переговоры шли сложно и заняли несколько лет. Партнеров из Китая Путин назвал сложными переговорщиками, но Россия и Китай смогли найти оптимальное решение, которое отвечает интересам обеих стран, подчеркнул Путин.

С декабря «Газпром» планирует приступить к поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по производству сжиженного природного газа на ближайшие 15 лет.