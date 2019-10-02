Путин заявил о давней готовности Москвы к переговорам по газу с Киевом

Москва давно была готова к переговорам с Киевом по газу, но «они не могли никак раскачаться». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров», — сказал Путин.