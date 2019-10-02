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Путин заявил, что никого никогда не просил смягчить санкции и не планирует этого делать
15:37   2 Октября 2019
Россия

Путин заявил о давней готовности Москвы к переговорам по газу с Киевом

Путин заявил о давней готовности Москвы к переговорам по газу с Киевом

Москва давно была готова к переговорам с Киевом по газу, но «они не могли никак раскачаться». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров»,  — сказал Путин. 

 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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