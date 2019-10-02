Президент РФ Владимир Путин в среду, 2 октября, сообщил, что Россия сработается с любым президентом США, которого изберут американцы. По его словам, Москва сформулировала так называемые проекты развития по целым отраслям. РФ вкладывает беспрецедентно большие ресурсы в реализацию намеченных национальных проектов развития.

«Ну что нам вмешиваться в какие-то выборы в каких-то странах?», — добавил Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

РФ интересуют мировые запасы и мировая экономика, продолжил президент. Москва видит, что два квартала подряд немецкая экономика работает в минус. Путин думает, что так случилось после скандала с Volkswagen.

Экономика чувствительна к тому, что происходит в секторе автомобилестроения в Германии. Президент РФ подчеркнул, что именно такие вопросы интересуют Москву, а не президентские выборы в США.