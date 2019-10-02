Лавров заявил, что санкции против РФ не заработают никогда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что люди с политически зрелым взглядом на ситуацию давно должны были понять неэффективность антироссийских санкций. Об этом глава МИД сообщил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что накладывать санкции против России и ожидать, что экономические ограничения сработают — недальновидно.

«По поводу санкций… Я не думаю, что это означает какую-то дальновидность. Все те, кто имеет мало-мальски политически зрелый взгляд на ситуацию, они давно должны были понять, что санкции не работают. Не работают в том направлении, в котором они хотят. Я думаю, что не заработают никогда», — заявил Лавров.

Напомним, 30 сентября российский МИД призвал американских политиков прекратить «бестолковые игры в санкции» и вернутся на позиции здравого смысла. Ранее Вашингтон наложил санкции на двух россиян и три российские компании якобы за «вмешательство в выборы», которое так и не смог доказать экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер в ходе двухлетнего расследования.