Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

 Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет

Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет
Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом
Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

 Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет

Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет
Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом
Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

15:15   2 Октября 2019
Россия

Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет

Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет

Президент России Владимир Путин рассказал о планах по производству сжиженного природного газа на ближайшие 15 лет. Выступая на «Российской энергетической неделе» лидер РФ сообщил, что в планах выйти на уровень производства в 120–140 миллионов тонн в год к 2035 году.

По словам Владимира Путина, российские СПГ-проекты становятся самыми конкурентными в мире благодаря привлекательной логистике и низкой себестоимости получения ресурса. Путин отметил, что это позволяет рассчитывать на долгосрочное увеличение доли России на рынке, а к 2035 году производство сжиженного природного газа достигнет 120-140 миллионов тонн в течение года.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о новых возможностях отечественного ТЭК.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...