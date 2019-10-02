Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет

Президент России Владимир Путин рассказал о планах по производству сжиженного природного газа на ближайшие 15 лет. Выступая на «Российской энергетической неделе» лидер РФ сообщил, что в планах выйти на уровень производства в 120–140 миллионов тонн в год к 2035 году.

По словам Владимира Путина, российские СПГ-проекты становятся самыми конкурентными в мире благодаря привлекательной логистике и низкой себестоимости получения ресурса. Путин отметил, что это позволяет рассчитывать на долгосрочное увеличение доли России на рынке, а к 2035 году производство сжиженного природного газа достигнет 120-140 миллионов тонн в течение года.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о новых возможностях отечественного ТЭК.