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Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

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 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

15:04   2 Октября 2019
Россия

Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка

Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка

Российский лидер Владимир Путин в среду, 2 октября, в ходе встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо сообщил, что недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть. По его словам, сейчас цены на нефть вернулись на прежний уровень, поэтому фундаментальных оснований для резких колебаний нет.

«Я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — сказал президент РФ.

Основания отсутствуют, в том числе, благодаря совместным усилиям российской стороны и Организации стран — экспортеров нефти по стабилизации мирового рынка.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #экономика #нефть #цены

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