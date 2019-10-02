Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

Министр иностранных дел в России Сергей Лавров рассказал о планах США в отношении Европы на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщает в среду РИА Новости.

По мнению Лаврова, Штаты не намерены воевать с Европой, но хотели бы воспользоваться конъюнктурой, чтобы увеличить закупки американского оружия.

«Я абсолютно уверен, что в Соединённых штатах никто не хочет войны в Европе, но воспользоваться конъюнктурой, немножечко там поприсутствовать, да ещё заставить за свои базы платить страну-хозяйку, да ещё расходы поднять на закупку американского вооружения, а потом и американского сжиженного природного газа — почему бы и нет», — сказал он.

Также глава российского МИД добавил, что у НАТО в отношении США одна цель - продвигать свое присутствие и НАТО на восток и продавать побольше оружия.