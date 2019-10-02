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16:31   2 Октября 2019
Россия

Депутат Госдумы назвал Кара-Мурзу-младшего предателем, обслуживающим интересы США

Депутат Госдумы назвал Кара-Мурзу-младшего предателем, обслуживающим интересы США

Российские оппозиционеры пытаются добиться введения новых антироссийских санкций через Владимира Кара-Мурзу-младшего, а также подготовить площадку для вмешательства во внутренние дела страны. Об этом пишет ФАН.

Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин призвали Госдеп ввести новые ограничения в рамках «Акта Магнитского» против ряда российских чиновников, которые якобы «преследуют» оппозицию в РФ. Оппозиционеры ухватились за это требование в качестве поддержки.

Оппозиция через Кара-Мурзу-младшего добивается введения новых санкций США против России

Тут-то и появляется Кара-Мурза, который давно используется оппозицией в качестве того, кто доносит сведения и условия «сотрудничества» Госдепу США. Сейчас он является директором Фонда Немцова и имеет давние связи с американским правительством, в частности, благодаря дружбе с опальным олигархом Михаилом Ходорковским.

Кара-Мурза, действуя при поддержке Ходорковского и американских представителей из Фонда Немцова, продолжает пытаться дестабилизировать обстановку в стране, лоббируя идею о введении новых санкций. По его словам, произнесенным в ПАСЕ, в РФ сейчас находится около 200 политзаключенных, которым нужна защита. Это выступление можно назвать призывом к правительству США принять меры, которые приведут к введению санкций, пишет ФАН.

Оппозиция через Кара-Мурзу-младшего добивается введения новых санкций США против России

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что Кара-Мурза-младший своими поведением демонстрирует, что он — «предатель, обслуживающий интересы США». Те, кто вместе с ним готовят новую площадку для американского вмешательства в российскую внутреннюю политику, — такие же предатели, какими были ставленники Гитлера на оккупированных территориях.

По словам парламентария, Кара-Мурза не нужен российской оппозиции, а нужен пятой колонне.

«Оппозиция выступает за улучшение качества жизни в стране, а пятая колонна обслуживает интересы иностранного государства в стране. Фактически это солдаты врага на нашей территории в гражданской одежде», — заявил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #оппозиция #вмешательство #кара-мурза

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