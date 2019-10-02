Директор Заворотнюк опроверг данные о скором появлении актрисы в эфире ТВ

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг данные о скором появлении актрисы в эфире ТВ. В интервью РБК он сообщил, что эта информация является старой, он давал ее месяц назад, сейчас данные уже неактуальны.

Накануне стало известно, что Христов пообещал в ближайшее время появление актрисы на ТВ, где она расскажет о состоянии своего здоровья и опровергнет слухи. Сообщения о болезни Заворотнюк появились в СМИ в августе. Через некоторое время российский продюсер Андрей Разин сообщил журналистам, что у актрисы опухоль мозга в неоперабельной стадии — глиобластома.

Родственники и близкие не опровергают, но и не подтверждают данные о заболевании. В сентябре в СМИ появлялась информация, что Заворотнюк в коме и подключена к аппарату ИВЛ, но потом сообщалось, что ей стало лучше и она пришла в себя. Дочь актрисы сделала официальное заявление в Instagram и поблагодарила подписчиков за поддержку. Бывшая сотрудница клиники, где якобы лежит Анастасия Заворотнюк, предлагала СМИ купить у нее снимки и видеозаписи с больной актрисой.