Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина должна стать фигурантом дела по раскрытию причин крушения малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом он сообщил в интервью Федеральному агентству новостей.

Напомним, летом 2014 года над Донбассом рухнул пассажирский самолет. За расследование пять лет назад взялись Нидерланды, но недавно глава МИД страны Стеф Блок заявил, что не наблюдает «юридических оснований» для продолжения следственных действий.

По мнению Блока, сложность дела состоит в том, что для раскрытия причин катастрофы понадобится сотрудничество не только стороны Украины, но и России. Тем не менее, в нидерландском парламенте задались вопросом, почему Киев не закрыл воздушное пространство в восточной части страны, когда киевские власти начали военную операцию против республик Донбасса в 2014 году.

«Оставим за скобками, почему на это понадобилось более пяти лет. В данном случае важна искренность намерений. Если она есть, то ответ на этот вопрос прирастет десятком других, из которых станет очевидно, что именно Украина должна стать фигурантом дела по раскрытию этого чудовищного преступления», — заявил Денис Пушилин.

Напомним, после катастрофы власти Украины не подпускали следователей к месту крушения, а украинские спецслужбы скрыли записи диспетчера, который разрешил самолету пролет над местом, где проводились боевые действия. Кроме того, следственная группа отстранила от расследования потерпевшую сторону — Малайзию.