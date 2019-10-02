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 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

14:51   2 Октября 2019
Россия

Эдита Пьеха назвала Карела Готта гордостью Чехии

Эдита Пьеха назвала Карела Готта гордостью Чехии

Ушедший из жизни певец Карел Готта был гордостью Чехии, его также очень любили и в России. Такое заявление сделала народная артистка СССР Эдита Пьеха в разговоре с телеканалом «360»

По словам Пьехи, Готта был обладателем прекрасного голоса, он использовал его по велению Бога. Она также раскрыла секрет успеха певца. 

«Что нужно певцу: голос, душа и сердце. У него все это было», — сказала она. 

Ранее супруга чешского певца Ивана сообщила о его смерти. Во вторник она рассказала, что супруг умер во сне. С ним рядом находились близкие люди. Он умер на 81 году жизни. 

В августе появилась информация, что Готт лечится в одной из больниц в Праге. Еще в 2016 году врачи диагностировали певцу лейкемию, которая начала прогрессировать. 

Карелл Готта выпустил за свою творческую карьеру почти 300 альбомов. Последний альбом певца вышел в прошлом году. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #смерть #общество #эдита пьеха

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