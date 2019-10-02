Эдита Пьеха назвала Карела Готта гордостью Чехии

Ушедший из жизни певец Карел Готта был гордостью Чехии, его также очень любили и в России. Такое заявление сделала народная артистка СССР Эдита Пьеха в разговоре с телеканалом «360».

По словам Пьехи, Готта был обладателем прекрасного голоса, он использовал его по велению Бога. Она также раскрыла секрет успеха певца.

«Что нужно певцу: голос, душа и сердце. У него все это было», — сказала она.

Ранее супруга чешского певца Ивана сообщила о его смерти. Во вторник она рассказала, что супруг умер во сне. С ним рядом находились близкие люди. Он умер на 81 году жизни.

В августе появилась информация, что Готт лечится в одной из больниц в Праге. Еще в 2016 году врачи диагностировали певцу лейкемию, которая начала прогрессировать.

Карелл Готта выпустил за свою творческую карьеру почти 300 альбомов. Последний альбом певца вышел в прошлом году.