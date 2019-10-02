ГД рассмотрит проект бюджета в первом чтении 23 октября

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин​​​ в среду, 2 октября, сообщил, что депутаты ГД 23 октября рассмотрят в первом чтении проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. По его словам, в течение трех недель есть возможность не только всесторонне обсудить проект бюджета, но и уже выйти на рассмотрение в первом чтении.

«Договорились с датой рассмотрения бюджета в первом чтении — 23 октября», — сказал Володин по итогам дополнительного заседания Совета ГД.

В ходе заседания Совета решили направить проект бюджета в субъекты, чтобы региональные парламенты также начали обсуждение. Все фракции ГД сошлись во мнении, что необходимо решить вопрос «эффективности расходования бюджетного рубля».

На 2020 год по доходным показателям бюджет сформируют более чем на 20 триллионов рублей, продолжил Володин. Затем на 2021–2022 годы бюджет примут на «трехлетку». Планируется, что ежегодно доходы бюджета вырастут на триллион.