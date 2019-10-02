Лавров объяснил, почему Иран снимает с себя обязательства по СВПД

Неспособность Евросоюза противостоять американской политике по отношению к Ирану привела к тому, что Тегеран вынужден снимать с себя часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

Об этом в среду на проходящем в Сочи XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я понимаю разочарование, понимаю, что Иран отвечает на абсолютную беспомощность наших европейских коллег тем, что поэтапно снимает с себя обязательства, добровольно, подчеркну, добровольно взятые в рамках СВПД, но нам это радость не доставляет», - заявил Лавров.

При этом он напомнил, что Иран не нарушил пока взятых на себя обязательств по юридически обязывающим документам – по Соглашению о Гарантиях и дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях, который он исполняет добровольно, а также по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Все действия Ирана, напомнил лавров, контролируются Международным агентством по атомной энергии – МАГАТЭ, и, что очень важно, Иран готов в любой момент вернуться к выполнению соглашений по СВПД, если это сделают остальные страны.

Также Лавров вспомнил, как в ходе одной из пресс-конференций глава МИД Ирана Джавад Зариф процитировал представителя одной из европейских стран – участниц СВПД, который очень эмоционально дал понять, что европейцы не могут сделать ничего без разрешения США.

«Министр Зариф в Нью-Йорке очень нелицеприятно отзывался о европейских партнерах, потому что они создавали около года вот этот механизм обхода американских санкций, обхода SWIFT, так называемый INSTEX, создали его достаточно давно, но скоро уже опять будет год, как он существует только на бумаге», - добавил Лавров.

По его словам, на днях восемь стран-членов ЕС заявили о своей готовности присоединиться к «европейской тройке» - Германии, Франции и Англии, чтобы использовать данный канал для торговли с Ираном, но до конца не было доведено ни одной сделки. Даже попытки осуществить копеечные сделки с гуманитарными, не попадающими ни под какие санкции, товарами не были завершены.

Напомним: сделка по иранской ядерной программе оказалась под угрозой в мае 2018 года, когда, когда США в одностороннем порядке разорвал СВПД и ввел против Тегерана новые экономические санкции. Спустя ровно год Иран объявил о начале приостановки исполнения своих обязательств в рамках сделки, пообещав продолжить этот процесс. если все участники сделки не вернуться к исполнению договоренностей.