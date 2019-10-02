В Госдуме назвали агрессией против России сотрудничество «оппозиции» с ЦРУ

Госдума внимательно изучит расследование ФАН о вмешательстве других стран во внутренние дела РФ, об этом заявил депутат Андрей Альшевских. По его словам, необходимо принимать серьезные меры.

По словам парламентария, в Госдуме работает комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны. Альшевских говорит, что необходимо дотошно разбираться со всеми фактами и подтверждениями. Кроме того, депутат уверен, что необходимо на законодательном уровне запретить вмешательство. По его словам, все эти факты подтверждают агрессию против России и суверенитета страны.

Депутат Госдумы отметил, что если факты вмешательства подтвердятся после проверки, то данные будут доведены до Генпрокуратуры, Минюста, СК и министерства иностранных дел России. Виновников привлекут к ответственности, говорит Андрей Альшевских. При этом депутат исключает ответное вмешательство России во внутренние дела США. По его словам, официальная позиция государства — никогда не делать этого. Альшевских заявил, что Россию и без этого пытаются «за уши» притянуть к проблемам Соединенных Штатов.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о том, что США вмешиваются во внутренние дела России. В частности, в одном из эпизодов рассказывалось о том, что сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального, пока тот был под арестом. На тренингах Секстон рассказывал об уличных акциях и противодействии правоохранителям.