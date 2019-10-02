МИД РФ поблагодарил ФАН за информацию о вмешательстве Запада в выборы в РФ

Российское внешнеполитическое ведомство поблагодарило ФАН за расследование вмешательства американцев в российские выборы. Редакция получила соответствующее письмо.

Ранее агенство опубликовало материал, в котором рассказывает, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги в ФБК Алексея Навального, на которых рассказывал об организации уличных акций.

В МИД РФ отметили, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также озвучивал свое мнение о проделанной агентством работе. Тема вмешательства при этом неоднократно обсуждалась в СМИ.

Расследование «Анатомия протеста» было обнародовано в конце сентября. Им уже заинтересовались члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны.