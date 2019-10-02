Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

 Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет

Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет
Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом
Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

 Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет

Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет
Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом
Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

14:25   2 Октября 2019
Россия

Лавров не исключил проведение саммита США — Иран

Лавров не исключил проведение саммита США — Иран

Встреча США и Ирана на высшем уровне может состояться на каком-то этапе, считает глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он выразил такое мнение на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября.

Министр отметил, что «в этом мире все возможно». К тому же, стиль американской администрации вполне допускает любые решения и контакты.

«И мы будем это приветствовать, мы только будем рады, если те проблемы, которые сейчас возникли с СВПД, будут рассмотрены честно», — подчеркнул дипломат.

Лавров не исключил проведение саммита США — Иран

В 2015 году ряд стран, в числе которых и Россия, утвердил Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно договору, государства должны были отказаться от санкций в отношении Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

Спустя три года США в одностороннем порядке покинули ядерную сделку и вернули антииранские санкции. 8 мая, в годовщину выхода Вашингтона из СВПД, иранский глава Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения ряда обязательств плана и потребовал обеспечения интересов республики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #иран #лавров #мид рф #свпд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...