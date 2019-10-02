Встреча США и Ирана на высшем уровне может состояться на каком-то этапе, считает глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он выразил такое мнение на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября.

Министр отметил, что «в этом мире все возможно». К тому же, стиль американской администрации вполне допускает любые решения и контакты.

«И мы будем это приветствовать, мы только будем рады, если те проблемы, которые сейчас возникли с СВПД, будут рассмотрены честно», — подчеркнул дипломат.

В 2015 году ряд стран, в числе которых и Россия, утвердил Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно договору, государства должны были отказаться от санкций в отношении Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

Спустя три года США в одностороннем порядке покинули ядерную сделку и вернули антииранские санкции. 8 мая, в годовщину выхода Вашингтона из СВПД, иранский глава Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения ряда обязательств плана и потребовал обеспечения интересов республики.