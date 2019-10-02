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 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

14:30   2 Октября 2019
Весь мир

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Американский журналист Питер Александер рассказал, что в резиденции президента США на него с потолка упала мышь. Об этом он написал 2 октября в своем Twitter. 

Корреспондент телеканала NBC во вторник опубликовал видео, на котором изображен грызун, устроивший переполох в студии Белого дома.

«К другим новостям: мышь буквально упала с потолка нашей студии в Белом доме и приземлилась мне на колени», — написал он. 

По информации Daily Mail, мышь так и не удалось поймать. Она смогла попасть в зал для пресс-конференций, где ее пытались отловить несколько журналистов, но безуспешно. 

Два года назад телеканал NBC Washington сообщал, что в отдельных корпусах резиденции президента США водятся грызуны. Администрация главы государства попросила принять меры по избавлению от мышей. Как сообщают американские СМИ, в Белом доме мыши обитают уже несколько лет. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #общество #весь мир #мыши

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