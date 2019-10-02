Актер Пушкарев скончался на 82-м году жизни

Союз кинематографистов РФ в среду, 2 октября, сообщил, что 30 сентября на 82-м году жизни после продолжительной болезни умер актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, писатель Игорь Пушкарев. В творческой биографии актера более 70 ролей в кино. Дебютировал Игорь Пушкарев в 1958 году.

Большую известность и любовь зрителей актеру принесла драма «А если это любовь?» советского режиссера Юлия Райзмана. Игорь Пушкарев исполнил роль Юрия Гагарина в фильме «Самые первые».

Прощальная панихида состоится в четверг, 3 октября, в 11.00 часов по московскому времени в конференц-зале Дома кино. Похоронят Игоря Пушкарева на Хованском кладбище.