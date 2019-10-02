Сенатор Майоров поддержал штрафы и аресты за жестокое обращение с животными

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров поддержал идею главы думского комитета по охране окружающей среды Владимира Бурматова перевести часть норм уголовного кодекса за жестокое обращение с животными в административный кодекс.

«Я поддерживаю предложение Бурматова. Думаю, что это повысит эффективность работы. Уголовный состав достаточно сложный. Сейчас он очень слабо реализуемый и имеет, скорее, превентивный характер нежели используется на практике», — объяснил «Политике Сегодня» Майоров.

Декриминализировать случаи жестокого обращения с животными, которые не привели к серьезным увечьям или смерти, Бурматов предложил на на конференции по кинологии в Москве. Поводом для инициативы, как добавил депутат, стало «неумение, либо неохота» следователей заводить дела по нынешнйе статье в Уголовном кодексе.