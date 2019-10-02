Проект о компенсации расходов россиян на лекарства внесли в Госдуму

Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым в среду, 2 октября, внесла в Государственную думу законопроект о субсидиях на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств. По словам Миронова, цель — ограничить расходы россиян на лекарства​​​.

Депутаты от СР указали, что на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств по назначению врача россияне могут тратить до десяти процентов совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности.

«Затраты выше этого порога должно субсидировать государство», — считает Миронов.