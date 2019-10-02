Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

 Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет

Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет
Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом
Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

 Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет

Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет
Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом
Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

14:08   2 Октября 2019
Россия

Проект о компенсации расходов россиян на лекарства внесли в Госдуму

Проект о компенсации расходов россиян на лекарства внесли в Госдуму

Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым в среду, 2 октября, внесла в Государственную думу законопроект о субсидиях на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств. По словам Миронова, цель — ограничить расходы россиян на лекарства​​​.

Депутаты от СР указали, что на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств по назначению врача россияне могут тратить до десяти процентов совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности.

«Затраты выше этого порога должно субсидировать государство», — считает Миронов.

Подобный подход применяется в развитых странах, а для России он тем более актуален. Нужно учитывать, что цены в аптеках растут на фоне снижения реальных доходов, добавили депутаты.

Согласно инициативе СР, государственные субсидии на лекарства перечислят до начала курса лечения по заявлению россиянина. Если человек уже купил лекарства, тогда субсидию выплатят в порядке компенсации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #компенсация #расходы #лекарства

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...