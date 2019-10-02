Проект о компенсации расходов россиян на лекарства внесли в Госдуму
Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым в среду, 2 октября, внесла в Государственную думу законопроект о субсидиях на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств. По словам Миронова, цель — ограничить расходы россиян на лекарства.
Депутаты от СР указали, что на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств по назначению врача россияне могут тратить до десяти процентов совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности.
«Затраты выше этого порога должно субсидировать государство», — считает Миронов.
Подобный подход применяется в развитых странах, а для России он тем более актуален. Нужно учитывать, что цены в аптеках растут на фоне снижения реальных доходов, добавили депутаты.
Согласно инициативе СР, государственные субсидии на лекарства перечислят до начала курса лечения по заявлению россиянина. Если человек уже купил лекарства, тогда субсидию выплатят в порядке компенсации.