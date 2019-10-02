Жириновский раскритиковал «формулу Штайнмайера» из-за автора

Председателю парламентской фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому не нравится автор в «формуле Штайнмайера» — он назвал экс-главу МИД Германии «одним из авторов гражданской войны» на Украине в 2014 году. Об этом лидер партии написал в своем Telegram-канале.

Жириновский отметил, что перед сменой власти в Киеве, Штайнмайер вместе с министром иностранных дел Польши выступили гарантами от Евросоюза Соглашения между Януковичем и оппозицией об урегулировании политического кризиса на Украине. В этот же день в Киеве произошел переворот: правительственные здания были заняты силой, а экс-президент Украины Виктор Янукович мог быть убит, утверждает Жириновский.

«Поэтому когда Штайнмайер вновь выступает с программой каких-либо действий на Украине нужно помнить, что он – один из авторов начала гражданской войны в этой стране», — заявил глава ЛДПР.

После гражданской войны между Киевом и непризнанными Луганской и Донецкой Народными Республиками, республиканские жители вряд ли захотят вернуться в состав Украины, предполагает политик. Жириновский уверен, что «они уже определились» и хотят жить либо в независимых государствах, либо «войти в состав России». «Поэтому нам нужна не «формула Штайнмайера», а удовлетворить интересы жителей ДНР и ЛНР», — заключил Жириновский.

Напомним, ранее Жириновский утверждал, что Украина и Белоруссия «расцветут», когда станут единым государством с Россией, а также заявил о историческом положении России, предложив восстановить «Малороссию и Великороссию» в составе РФ.