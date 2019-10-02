Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич явился в парламент с заклеенным черной лентой ртом. Таким образом он решил поддержать акцию против цензуры, которую устроили украинские телеканалы.

Фотограф Ян Доброносов в Facebook опубликовал фото парламентария с подписью «У каждого своя акция протеста».

Напомним, что 26 сентября Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил пять телеканалов лицензий на эфирное вещание по всей стране, однако они продолжили существовать в интернете, на кабельном и спутниковом вещании. Холдинг «112 Украина» в ответ на решение регулятора заявил, что это похоже на «жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине».

Примечательно, что это не единственный случай притеснения сотрудников средств массовой информации на Украине. Стоит только вспомнить уголовное преследование ряда журналистов, в числе которых побывал и глава украинского отделения РИА Новости Кирилл Вышинский.