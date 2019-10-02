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 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

14:12   2 Октября 2019
Россия

Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине грозит пожизненное заключение

Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине грозит пожизненное заключение

Мужчине, смертельно ранившему сотрудника СК РФ, грозит пожизненное заключение. Об этом 2 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко. 

По словам Петренко, напавшему на сотрудника СК предъявлено обвинение. 

«Сергею Григорьеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного», — сказала она.

Ранее стало известно, что офицера СК РФ полковника юстиции Владислава Капустина смертельно ранил один из посетителей. Случай произошел у проходной ведомства в Техническом переулке. Подозреваемого задержали сразу. Возбуждено уголовное дело. У погибшего сотрудника СК осталась жена и ребенок.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ск рф #нападение #общество

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