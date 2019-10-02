Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

Россия заинтересована в том, чтобы сохранить свое присутствие в Сирии, тем более, что легитимные власти арабской республики дали на это свое согласие.

Об этом в среду, выступая на заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Да, мы заинтересованы сохранить свое присутствие в Сирии, это пункт материально-технического обеспечения «Тартус» и авиационная база «Хмеймим», - отметил министр, подчеркнув при этом: - Во-первых, это сделано с полного согласия абсолютно легитимных властей государства-члена ООН. Во-вторых, это присутствие мы будем использовать ровно в тех целях, в которых я сказал – никаких поползновений навязывать что-то или заставлять кого-либо действовать по нашему рецепту вы не увидите».

Напомним: вооруженный конфликт между правительственными силами и террористическими вооруженными группировками начался в Сирии в марте 2011 года. В конце сентября 2015 года после того, как президент Сирии Башар Асад обратился к Москве с просьбой об оказании военной помощи, российский лидер Владимир Путин обратился к Совету Федерации с предложением одобрить постановление об использовании российского военного контингента за рубежом. После того, как Верхняя палата парламента единогласно поддержала обращение главы государства, в Сирии была начата операция Военно-космических сил России по поддержке сирийских правительственных сил в противодействии террористической группировке ИГ*. В кратчайшие сроки авиационная группировка РФ была развернута на авиабазе Хмеймим и самолеты ВКС РФ приступили к антитеррористической операции, нанося точечные операции по наземным объектам ИГ*.