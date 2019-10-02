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Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

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 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

14:16   2 Октября 2019
Россия

СКР усилит меры безопасности сотрудников после убийства в Москве

СКР усилит меры безопасности сотрудников после убийства в Москве

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что ведомство усилит меры по безопасности сотрудников, которые принимают граждан, после убийства полковника юстиции Владислава Капустина у проходной ведомства в Москве.

«В связи с гибелью сотрудника СК России при исполнении служебного долга Александр Бастрыкин назначил служебную проверку», — добавила Петренко.

Во вторник, 2 октября, Капустин принимал граждан у проходной ведомства в Техническом переулке. Внезапно на него напал один из посетителей с ножом. Злоумышленника удалось сразу же задержать. Позже выяснилось, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Капустина спасти не удалось, он скончался в реанимации.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит пожизненное заключение.

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Автор: Виктория Разумовская
#убийство #безопасность #скр #петренко

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