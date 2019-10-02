СКР усилит меры безопасности сотрудников после убийства в Москве

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что ведомство усилит меры по безопасности сотрудников, которые принимают граждан, после убийства полковника юстиции Владислава Капустина у проходной ведомства в Москве.

«В связи с гибелью сотрудника СК России при исполнении служебного долга Александр Бастрыкин назначил служебную проверку», — добавила Петренко.

Во вторник, 2 октября, Капустин принимал граждан у проходной ведомства в Техническом переулке. Внезапно на него напал один из посетителей с ножом. Злоумышленника удалось сразу же задержать. Позже выяснилось, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Капустина спасти не удалось, он скончался в реанимации.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит пожизненное заключение.