Facebook разблокировал страницу Поклонской

Facebook разблокировал страницу депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Об этом заявила сама Поклонская на Media Talk телеканала RT в среду, 2 октября.

Ранее администрация Facebook заблокировала страницу Поклонской за публикацию, которая посвящена памяти погибшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Вчера меня разблокировали», – объявила она.

Депутат Госдумы также напомнила, что была заблокирована с формулировкой «за нарушение стандартов общества». Поклонская якобы распространяла информацию экстремистской направленности, пропагандировала насилие, жестокость и разврат.

Захарченко погиб год назад во время взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. С ним также находились министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, а также лидер молодежного движения Наталья Волкова. Они отделались травмами и ожогами. Кроме Захарченко при взрыве погиб его личный охранник Вячеслав Доценко.