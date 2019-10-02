Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

 Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет

Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет
Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом
Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

 Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет

Путин рассказал о планах по производству СПГ на ближайшие 15 лет
Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

Глава ДНР считает, что Украина рискует стать фигурантом дела о крушении MH17

 Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом

Депутат Рады поддержал акцию против цензуры и пришел на работу с заклеенным ртом
Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

13:54   2 Октября 2019
Россия

Facebook разблокировал страницу Поклонской

Facebook разблокировал страницу Поклонской

Facebook разблокировал страницу депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Об этом заявила сама Поклонская на Media Talk телеканала RT в среду, 2 октября. 

Ранее администрация Facebook заблокировала страницу Поклонской за публикацию, которая посвящена памяти погибшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. 

«Вчера меня разблокировали», – объявила она.

Депутат Госдумы также напомнила, что была заблокирована с формулировкой «за нарушение стандартов общества». Поклонская якобы распространяла информацию экстремистской направленности, пропагандировала насилие, жестокость и разврат.

Захарченко погиб год назад во время взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. С ним также находились министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, а также лидер молодежного движения Наталья Волкова. Они отделались травмами и ожогами. Кроме Захарченко при взрыве погиб его личный охранник Вячеслав Доценко. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #поклонская #общество #facebook

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...