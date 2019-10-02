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13:51   2 Октября 2019
Россия

Сотруднику посольства США грозит выдворение из РФ из-за расследования ФАН

Сотруднику посольства США грозит выдворение из РФ из-за расследования ФАН

Думская комиссия по иностранному вмешательству во внутренние дела России проведет расследование на базе материалов «Федерального агентства новостей» о главе службы безопасности американского посольства в Москве Стивене Секстоне. Об этом сообщил  депутат Адальби Шхагошев в беседе с ФАН.

Напомним, ранее агентство сообщало, что американский безопасник, который, к тому же, является сотрудником ЦРУ, этим летом проводил тренинги в так называемом «ФБК» блогера Алексея Навального. Темой занятий была организация уличных акций.

Если эти данные найдут подтверждение, то ситуация станет очередным примером вмешательства Вашингтона во внутренние дела России, заметил Шхагошев. Возможность расследования по предоставленным данным обсудят уже на ближайшем заседании. При необходимости, орган сформирует запросы и направит их в правоохранительные органы.

Сотруднику посольства США грозит выдворение из РФ из-за расследования ФАН

«Это будет большая помощь со стороны Федерального агентства новостей. И мы будем вам очень благодарны… Этот материал поможет разоблачить системность вмешательства во внутренние дела России. Это очень ценно», — добавил член думской комиссии по вмешательству.

Он признался, что ранее не слышал такой фамилии, однако хорошо знаком с информацией о проведении тренингов и даже о специальных лагерях, где учат поднимать градус протестного накала.

«Стиль работы комиссии Госдумы по вмешательству сильно отличается от стиля работы других комиссий в разных европейских странах, Соединенных Штатах. Они делают заявления о том, что кто-то вмешивается во внутренние дела этих стран без доказательств. А наш стиль – обнародовать информацию только после ее подтверждения фактами. Если мы увидим, что необходимо подтверждение со стороны контролирующих, надзорных органов, то направим соответствующие запросы», — пояснил единоросс.

Сотруднику посольства США грозит выдворение из РФ из-за расследования ФАН

Вместе с тем, Секстона могут выдворить из России, если расследование думской комиссии подтвердит его деятельность.

«Конечно, в случае подтверждения информации ФАН, мы сделаем все, чтобы сотрудник, о котором вы говорите, не имел никакой возможности работать в нашей стране», — подытожил парламентарий.

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Автор: Анна Манц
#госдума #фан #вмешательство #посольство сша

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