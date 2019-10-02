Лавров отметил появление проблесков здравого смысла в контактах РФ и Запада по Сирии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в среду на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в переговорах по сирийскому вопросу между Россией и Запалом появились проблески здравого смысла.

«Есть проблески здравого смысла в наших контактах с американскими коллегами и с западными коллегами, - отметил министр, добавив при этом: - Они все-таки, хотя может быть сквозь зубы, но приветствовали договоренности, достигнутые при содействии астанинского формата между правительством и оппозицией Сирии по созданию конституционного комитета и согласованию его правил и процедур».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что сирийский конституционный комитет сформирован окончательно и соберется уже в ближайшие недели.