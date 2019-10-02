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Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии

 Мышь упала с потолка на журналиста в Белом доме

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13:50   2 Октября 2019
Весь мир

Лавров отметил появление проблесков здравого смысла в контактах РФ и Запада по Сирии

Лавров отметил появление проблесков здравого смысла в контактах РФ и Запада по Сирии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в среду на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в переговорах по сирийскому вопросу между Россией и Запалом появились проблески здравого смысла.

«Есть проблески здравого смысла в наших контактах с американскими коллегами и с западными коллегами, - отметил министр, добавив при этом: - Они все-таки, хотя может быть сквозь зубы, но приветствовали договоренности, достигнутые при содействии астанинского формата между правительством и оппозицией Сирии по созданию конституционного комитета и согласованию его правил и процедур».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что сирийский конституционный комитет сформирован окончательно и соберется уже в ближайшие недели.

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Автор: Александр Люблинский
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