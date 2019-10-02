США призвали КНДР воздержаться от провокаций после ракетного пуска

Вашингтон призвал Пхеньян остеречься провокаций и соблюдать курс на сохранение диалога. Об этом заявила представитель Госдепа Штатов.

США призывают КНДР воздержаться от провокаций в связи с очередными испытаниями ракет, которые провели в среду, 2 октября, северокорейские военные, соблюдать обязательства, которые оговорены в резолюциях Совбеза ООН, а также придерживаться диалога в рамках усилий по обеспечению стабильности в регионе.

Сегодня утром стало известно, что Северная Корея могла провести испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подлодок. Две баллистические ракеты малой дальности были запущены в сторону Японского моря. Одна из них рухнула в пределах исключительной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ.